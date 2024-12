Sport.quotidiano.net - La Rinascita cerca riscatto a Verona: "Con Copeland han cambiato pelle"

C’èsulla strada di una Rbr che vuole riprendere a correre e le trappole sono pari solo ai misteri. Diversi dubbi, da una parte e dall’altra, su presenze e accoppiamenti, su effettivo utilizzo di qualche giocatore e sul rendimento della novità della settimana. Il punto interrogativo principale sarà proprio quello riguardante Zach, nuovo esterno scaligero, arrivato nei giorni scorsi al posto di Pullen. Ci sarà, ma solo stasera si sapranno i minuti coperti e il tipo di utilizzo (già in quintetto?). Per RivieraBanca dovrebbero essere tutti presenti, ma gli acciacchi sono gli stessi che non hanno permesso ai biancorossi di rispondere a Cantù al 100% della condizione fisico – atletica. L’avversario è chiaramente diverso, con una dose di talento ottima, ma inferiore a quella canturina, e con più punti interrogativi.