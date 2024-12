Quotidiano.net - La riforma della giustizia: “Risarcire le vittime dei giudici”

Roma, 22 dicembre 2024 – “Bisognerà pur pensare ale persone che finiscono nella graticola giudiziaria per anni, perdendo la salute, i risparmi, e magari il posto di lavoro, perché qualche pm non ha riflettuto sulle conseguenzesua iniziativa avventata”. È quanto propone in un’intervista il ministro di, Carlo Nordio. Ma soprattutto il ministro vede lacostituzionaleseparazione delle carriere (in stile anglosassone) tra magistratura inquirente e giudicante lacon “con più possibilità di arrivare in fondo e nei tempi più rapidi”, visto che sono già passati due anni di legislatura senza nessun voto sulle riforme: né lané il premierato. Il Guardasigilli insomma non si perita a svelare le intenzioni politichemaggioranza. Dato che l’economia stagna e il premierato “madre di tutte le riforme” non convince del tutto gli alleati (con Forza Italia e Lega da sempre propensi al cancellierato) e ancor meno il Quirinale, la maggioranza di di centrodestra deve portare a casa almeno un bersaglio grosso di legislatura.