Gli editori italiani zitti zitti avranno in tasca più soldi pubblici che nel 2024. Il presunto taglio ai fondi editoria ora si è trasformato in un aumento del 10%

Nel nuovo testo di legge di Bilancio per il 2025 che il Senato dal 23 dicembre potrà esaminare senza modificarlo iper l’a sono saliti di 31 milioni di euro rispetto agli stanziamenti previsti dalla vecchia legge di bilancio per il. Nel capitolo della tabella del Tesoro destinato a finanziare il pluralismo nell’informazione sono ora appostati ben 282,7 milioni di euro, la cifra più alta mai appostata nei bilanci preventivi degli ultimi anni, dato che fa comprendere come molte polemiche nel periodo si siano rivelate del tutto infondate.La battaglia di Riffeser, gli articoli di protesta e latà apparsa su tutti i quotidianiPer settimane, infatti, durante l’esame alla Camera della legge di Bilancio la Federazione degli(Fieg) guidata da Andrea Riffeser, editore dei quotidiani La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno, ha protestato pubblicamente per i tagli della manovra 2025 ai sostegniper la stampa.