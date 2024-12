Ilrestodelcarlino.it - Furti e truffe durante le feste di Natale: i consigli dei carabinieri per difendersi

Modena, 22 dicembre 2024 – Sono iniziate leNatalizie che, spesso, corrispondono anche ad un aumento dinelle abitazioni eai danni degli anziani rimasti soli. Proprio per questo motivo l’Arma, da sempre impegnata nelle campagne di sensibilizzazione contro leagli anziani, mette in allerta i cittadini confermando la propria ‘massiccia’ presenza sul territorio, 24 ore su 24. CONTROLLI NOTTURNI DEIIN ZONA PARCO PER BELTRAME “Auguriamo ai cittadini di Modena e Provincia Buone, un Buone un sereno anno nuovo – afferma il comandante provinciale Lorenzo Ceccarelli. Noi saremo onnipresenti, in tutti gli eventi che si svolgeranno nel territorio. Chiediamo una particolare attenzione: le nostre pattuglie sono sul territorio; se ci fossero segnalazioni o eventi particolari percepiti dalla collettività siamo pronti ad intervenire e contiamo sulla celerità di queste segnalazioni.