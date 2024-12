Panorama.it - Europa alla canna del gas? A chi dobbiamo il prossimo freddo?

A pochi giorni dfine del 2024, lo spettro di una crisi energetica torna a incombere sull’. Il 31 dicembre scadrà il contratto tra Gazprom e l’Ucraina per il transito delrusso, lasciando l’in bilico tra incertezza e tensioni geopolitiche. Il Sole 24 Ore descrive la situazione come un autentico campo minato di possibilità: “Gli scenari restano aperti .. Si sono registrati due colpi di scena: l’apertura di Zelenskijpossibilità di consentire il transito delrusso purché i pagamenti non vadano a Mosca, e l’esenzione concessa dall’Ungheria per continuare a utilizzare Gazprombank nonostante le sanzioni statunitensi”.Il presidente ucraino Vladimir Zelenskij, parlando da Bruxelles, ha dichiarato: “Possiamo considerare la possibilità di mantenere il transito del, ma solo se il corrispettivo non sarà versatoRussia finofine della guerra”.