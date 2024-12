Lapresse.it - Blake Lively accusa il regista di ‘It Ends With Us’ Baldoni di molestie sessuali

Leggi su Lapresse.it

hato ile co-protagonista del film ‘ItUs’, Justin, disul set e di un successivo tentativo di “distruggere” la sua reputazione. La denuncia, ottenuta dall’Associated Press, precede una causa legale ed è stata depositata presso il Dipartimento dei Diritti Civili della California, come riportato dal New York Times. Tra gli imputati sono nominatie la casa di produzione dietro ‘ItUs’, Wayfarer Studios. Un legale che rappresenta ile lo studios ha definito le accuse “completamente false, oltraggiose e intenzionalmente scandalose”.‘ItUs’ è uscito ad agosto ed è un adattamento del bestseller del 2016 di Colleen Hoover. Nella denuncia,e lo studios di aver avviato un “piano su più livelli” per danneggiare la sua reputazione dopo un incontro in cui lei e suo marito, Ryan Reynolds, avevano denunciato “ripetutee altri comportamenti inquietanti” da parte die di un produttore del film.