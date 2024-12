Dilei.it - Ballando con le stelle, le pagelle della finale: Bianca innamorata (10), Pellegrini arrabbiata (10)

La diciannovesima edizione dicon lesi è conclusa il 21 dicembre 2024 con la puntatache rappresentava anche un traguardo importante per tutto il programma televisivo, visto che si trattavapuntata numero 200, come ricordato in apertura da Milly Carlucci. Un compleanno importante che è stato celebrato al meglio con unapiena di talento e di esibizioni spettacolari.Guaccero. Voto 10Guaccero ha cominciato l’ultima puntata dicon le2024 con grandissima emozione, dimostrandosi davvero tesa. La conduttrice televisiva ha voluto ringraziare il pubblico che l’ha sempre sostenuta: “Un amico straordinario, incredibile, ci ha inondato d’amore ed è il pubblico. Emozioni indimenticabili” e ha sottolineato il cambiamento che ha vissuto durante il suo percorso nel dancing show: “Ero una persona diversa, questi due tre mesi sono stati totalizzanti e mi hanno cambiata moltissimo.