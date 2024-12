Ilnapolista.it - All’intervallo Vieira incide più di Conte (Libero)

Leggi su Ilnapolista.it

più di)Genoa-Napoli 1-2 commentata e analizzata dacon Claudio Savelli che scrive:Grazie ail Genoa è diventato una squadra vera, solo che il Napoli se ne dimentica nella ripresa, viziato dal doppio vantaggio conquistato nel primo tempo, ed è costretto a soffrire per portare a casa il 2-1 che vale tre punti. Accade ciò che Antoniosta cercando di evitare, ovvero che la squadra inizi a pensare di poter gestire lo sforzo. Anche perché c’è oggettivamente poco da gestire per l’unica grande che ha solo una competizione: cali di tensione non sono accettabili, nemmeno quando sei sopra di due gol.Il momento è l’intervallo dovepiù di(che con quella di ieri raggiunge le 150 vittorie in Serie A) perché il Genoa esce dalla pancia di Marassi con un atteggiamento arrembante.