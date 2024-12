Iltempo.it - Accuse, balle e giudizi sommari: chi ieri attaccava Salvini oggi tace

«Le sentenze si rispettano». Dopo cinque anni di, sermoni e lezioncine, le opposizioni accolgono la sentenza del processo Open arms con un commento striminzito. Nessuno si è sentito in diritto di chiedere scusa per quelle sentenze fuori processo. ELLY SCHLEIN Il 31 luglio del 2020la leader del Pd dichiarava: «Nessuno è al di sopra delle leggi e della Costituzione, la battaglia per la solidarietà europea non si fa sulla pelle delle persone bloccandole per giorni in mare e violandone i diritti». In questa dichiarazione ci sono una serie di errori marchiani. Il primo: nessuno è al di sopra delle leggi e infattiè andato a processo e nel processo si è difeso. Il secondo: la sentenza dice a chiare lettere che il fatto non sussiste e quindi non c'è stata nessuna violazione dei diritti dei migranti.