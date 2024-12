Zonawrestling.net - WWE: Lo status del ritorno di Brock Lesnar incontra un altro ostacolo

Il nome dicontinua a far discutere nel mondo del wrestling, soprattutto dopo essere stato menzionato due volte in un episodio di Monday Night RAW a ottobre. Tuttavia, nuove informazioni suggeriscono che i fan in attesa deldidovranno ridimensionare le loro aspettative. Chris Featherstone di Sportskeeda ha fornito un aggiornamento oggi, rivelando che non ci sono state discussioni interne suldi: “Mi è stato riferito che non ci sono state conversazioni interne riguardo a undiin WWE”, ha condiviso Featherstone. Ha aggiunto che, secondo quanto si crede in WWE,non tornerà “nel prossimo futuro ”.Ildiin WWE è solo un’illusione?Questa rivelazione smorza l’entusiasmo generato da precedenti notizie, tra cui un report di WrestleVotes che suggeriva l’esistenza di trattative in corso trae la WWE.