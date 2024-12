Ilnapolista.it - Verona-Milan, Maignan si sarebbe lamentato con l’arbitro per degli insulti razzisti (Repubblica)

riporta di possibiliai danni di, portiere del, nei minuti finali della partita di ieri sera al Bentegodi contro l’Hellas. Il quotidiano sottolinea che dalla tribuna non si è avuta percezione ma al fischio finale, il portiere avrebbe protestato con.Leggi anche: Rigi: «Io supereroe? Lasciamoli alla Marvel quelli. Il razzismo, alla fine sticaz.»dopoScrive il quotidiano:Al fischio finaleha discusso conMarinelli: siperche gliro arrivati nei minuti finali, quando il Bentegodi rumoreggiava per le perdite di tempo dei rossoneri. Dalla tribuna non se ne è avuta percezione, maro partiti anche dei buuu. De Siervo annuncia il riconoscimento facciale contro scontri e razzismo in Serie AL’ad della Serie A Luigi De Siervo è intervenuto al Social Football Summit 2024 dove ha parlato del massimo campionato italiano.