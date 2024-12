Pianetamilan.it - Verona-Milan, Belahyane: “Voci? Penso solo alla mia squadra al momento”

Reda, giocatore gialloblu, ha parlato in conferenza stampa al termine di, partita della 17^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è svolta allo stadio 'Bentegodi' di. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se c'è soddisfazione per la prestazione: "Era sicuramente una partita difficile. Abbiamo le armi per fare male ale abbiamo giocato una buona partita. Qualche errore in difesa ci è costato il risultato, ma buona partita". Sulledi lui al: "Ora sono concentratosul campo e sul, la cosa più importante per me oggi". Se era una partita da 0-0 e se poteva dar seguitovittoria col Parma: "La partita è stata decisa da un errore in difesa, ma potevamo anche segnare. Ci siamo giocati le nostre armi per provare a fare punti". Mentalmente come si gestisce la pressione delle squadre su di lui: "Come dicevo prima,a dare tutto qui".