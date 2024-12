Secoloditalia.it - Urso: “Per l’automotive serve un piano Ue con risorse comuni. Sempre più Stati membri ci appoggiano”

«Abbiamo chiesto all’Europa una revisione del contesto normativo e la rimozione della follia delle multe che sta costringendo le case automobilistiche a chiudere gli stabilimenti». Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfoha ribadito l’impegno italiano per mettere in sicurezza il settore automobilistico europeo, durante un’intervista al Corriere della Sera. Il titolare del dicastero ha aggiunto che adesso «unautomotive conper finanziare sia gli investimenti tecnologici delle imprese e recuperare i ritardi con la Cina, sia gli incentivi all’acquisto, con un ecobonus europeo, omogeneo e duraturo nel tempo».suleuropeo «Anche la Germania è con noi»ha poi sottolineato come l’azione italiana continui ad aggregare consenso tra gli: «Anche la Germania ora condivide alcune delle nostre proposte.