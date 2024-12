Isaechia.it - Uomini e Donne, Natalia Paragoni parla della depressione post parto: “Avevo il rifiuto di mia figlia, non avevo voglia di vederla e sentirla”

Di recenteha rilasciato una lunga intervista al podcast 1% Donna. Ai microfoni di Jessica Minelli, l’ex corteggiatrice diha raccontato delle difficoltà vissute durante e dopo ilpiccola Ginevra, la bimba nata dalla lunga relazione con Andrea Zelletta, conosciuto proprio durante il loro percorso nel dating show di Maria De Filippi.hato di quanto abbiano desiderato la loro piccolina e dei motivi per cui preferiva temporeggiare nonostante sognasse di diventare una mamma giovane:Abbiamo voluto Ginevra. Ho sempre avuto l’istinto materno, ho sempre avuto un bambino presto, però giustamente le cose si fanno in due quindi ho aspettato, ho aspettato anche i suoi tempi. In Madagascar ho visto dei bambini che non hanno niente, hanno solo la felicità di vivere con i loro genitori, vivono nel modo più terra terra possibile.