Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 23 al 27 dicembre: Samuel tornerà con Micaela?

Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Unalin onda dal 23 al 27? I fans Upas sanno bene che ogni appuntamento su Rai Tre propone vicende cariche di tensione, e anche nella prossima settimana non resteranno delusi. Le vicende settimanali saranno incentrate su, che vedrà riaccendersi la speranza di poter tornare con.Unal, spoiler UPAS fino al 27Dopo essere stato informato del duro confronto tra Valeria e Manuela, Niko si farà una sua opinione personale al riguardo, che lo porterà a scontentare una delle due ragazze. In seguito – mentre Renato eseppur per motivi diversi cercheranno di contrastare l’avanzata di Valeria – Manuela cercherà di fare il possibile per mantenere una promessa che avrà fatto a Poggi.Poco dopovivrà un momento di passione con, che farà riaccendere nel ragazzo la speranza di poter tornare a essere una coppia.