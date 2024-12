Sport.quotidiano.net - Un dato consola Forlì: rimbalzi al top. Nessuno fa meglio. Ed è merito di tutti

Dopo il ko nel derby del PalaDozza, la Pallacanestro 2.015 cerca l’immediato riscatto domani contro Vigevano. A Bologna sono mancati gli uomini di punta. Mapuò ripartire da un importante punto di forza che non viene mai meno, nemmeno nelle giornate dimenticabili. Vale a dire la solidità e la supremazia sotto le plance. L’Unieuro ha fatto del predominio a rimbalzo una delle ‘chiavi’, sinora, della sua stagione. Già nelle due precedenti stagioni, la squadra di coach Antimo Martino spiccava in questa precisa voce statistica. In questo campionato, però, il dominio è ancora più netto ed evidente:è la squadra che cattura più carambole dell’intera A2, ben 40,9 a partita. Nell’ultimo mese, dal ko contro Cantù in avanti, Pascolo e compagni non sono mai scesi sotto quota 40 nella singola partita, col picco dei 45 proprio nell’ultimo turno.