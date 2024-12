Isaechia.it - Temptation Island, Jenny Guardiano conferma la fine della storia con Tony Renda e svela qual è il motivo

Dopo i rumor trapelati di recente, poche ore fahato lad’amore con.L’ex protagonista diha rotto il silenzio e ha spiegato cosa è davvero successo con il dj.Le parole disu Instagram:Purtroppo non volevo approfondire ore quello che sta accadendo in questo momento, perché è un momento molto delicato per la scomparsa di mio padre, quindi appunto sto cercando di elaborare solo quello. Però è arrivata anche quest’altra situazione nella mia vita. La relazione conè finita purtroppo. Sicuramente non è semplice, già per tutto quello che sto vivendo. Ho preferito il silenzio fino adesso per rispettare appunto questo momento nella mia vita, però sono arrivate tutte queste segnalazioni e voglio proprio dissociarmi dai suoi comportamenti, perché lo faceva prima, lo fa adesso.