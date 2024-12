Ilrestodelcarlino.it - Strangola la madre con un foulard

Rimini, 21 dicembre 2024 – Ha trascorso un periodo di sei mesi in una comunità terapeutica per disintossicarsi dalla sua dipendenza dall’alcol. Una volta uscita dal centro e rientrata a casa, tuttavia, una 34enne ucraina è tornata quasi immediatamente alle vecchie abitudini. Incluse le aggressioni, quasi quotidiane, nei confronti delladi 63 anni, tra schiaffi, pugni, spintoni e minacce. Una situazione esplosiva, che è deflagrata definitivamente mercoledì scorso, quando – secondo la ricostruzione – la 34enne avrebbe cercato dire lastringendole attorno al collo un. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia di Stato, a loro volta aggredita dall’ucraina. Quest’ultima è stata infine fermata, non senza qualche difficoltà (tanto che uno dei poliziotti è stato anche morso ad una mano) e dichiarata in arresto con le accuse di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.