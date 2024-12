Gamberorosso.it - Storia del farmacista che di giorno spedisce ricette e di sera prepara ottimi panini

Proprio così, Ettore Vivo è une recentemente ha ricevuto dal suo ordine professionale la medaglia per i venticinque anni di attività. Ha una farmacia avviatissima lungo il corso principale del suo paese, Marigliano, in provincia di Napoli. È uno stimato professionista, insomma. E ha tre passioni. Da sempre. La gastronomia, il soul-rock e il fantastico mondo di Lego e delle Action Figures. Ha messo tutto insieme e, così, di, dispensa medicine e consigli ai malati che si rivolgono a lui dopo essere stati dal medico, mentre diapre la sua paninoteca burgeria, Soul Burgers, e accoglie il pubblico tra le fantastiche, colorate collezioni, messe in mostra, di "modellini in azione" e cose fatte di "mattoncini e pezzi". Se non c’è una piccola band che suona dal vivo, di sicuro c’è l’hifonics audio system, uno di quelli potenti, che diffonde musica e canzoni celebri di Prince e Springsteen.