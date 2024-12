Lapresse.it - Stonehenge, cos’è e qual è il suo vero significato

Leggi su Lapresse.it

Oggi, 21 dicembre 2024, molte persone si sono radunate aper assistere al solstizio d’inverno, con il giorno più corto dell’anno (e la notte più lunga). Oltre al fascino del rituale, la domanda eterna potrebbe ancora risuonare nella mente di molti visitatori:e era ile scopo di?Le origini diIl sito è stato oggetto di accesi dibattiti, con teorie che spaziano da quelle più razionali a quelle apparentemente più fantasiose, se non addirittura aliene. Quest’anno, chi si è radunato aha avutocosa di nuovo su cui riflettere. In un articolo pubblicato sulla rivista Archaeology International, ricercatori dello University College London e dell’Aberystwyth University suggeriscono che il sito sulla piana di Salisbury, circa 128 chilometri a sud-ovest di Londra, potrebbe aver avuto uno scopo unificante in tempi antichi.