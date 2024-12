Quotidiano.net - Sanità. Flat tax sulle ore extra

Leggi su Quotidiano.net

Tra gli emendamenti approvati e inseriti nei maxiemendamenti dei relatori della manovra spunta l’introduzione di unatax sugli straordinari per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale (Ssn). In pratica le oresaranno tassate con un’aliquota agevolata al 5%. In merito agli specializzandi ci sono ottime novità sulla borsa di studio per gli specializzandi non medici (veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) pari a 4.773 euro lordi annui, erogata mensilmente dalle università (circa 400 euro al mese). Per questa misura sono stati stanziati 30 milioni di euro nel 2025 e un ulteriore finanziamento di 30 milioni a partire dal 2026. Gli specializzandi in Medicina, invece, potranno assumere incarichi libero-professionali presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale oppure presso strutture sanitarie private per un massimo di otto ore settimanali.