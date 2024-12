Ilfattoquotidiano.it - Salvini assolto, ma attacca: “Il mio processo costato milioni”. E sente Pier Silvio Berlusconi: “Finiremo quello che tuo padre ha iniziato”

Rilancia la necessità di una riforma della giustizia, rispolverando anche il nome di. L’assoluzione alOpen Arms ha sottratto a Matteola possibilità di muoversi da martire della giustizia, ma il leader della Lega non rinuncia ad agitare la sua vicenda per tornare a parlare di separazione delle carriere della magistratura. “Devo dire che ieri in tribunale a Palermo ho visto, una corretta, giusta e sana separazione di chi giudica rispetto a chi indaga. Ma non sempre è così. Quindi ora la separazione delle carriere e la responsabilità civile dei magistrati di chi sbaglia con dolo è fondamentale”, dice il ministro delle Infrastrutture. Ma se i giudici che lo hannohanno dimostrato come non esista in italia un problema legato alle carriere dei magistrati, perché il vicepremier rivendica la necessità di una riforma di questo tipo?non lo dice ma sostiene che “la riforma della giustizia è ancora più urgente da ieri” perché il suo“èdi euro“.