Lopinionista.it - Salute orale: consigli per salvare il sorriso a Natale (e non solo)

Leggi su Lopinionista.it

Con l’arrivo delle feste, aumentano i rischi per ladel: idegli esperti per godersi a pieno periodo più magico dell’annoMILANO – Le festività invernali sono sinonimo di convivialità e gioia di stare insieme, spesso accompagnate da tavole imbandite di delizie culinarie e brindisi festosi. Tuttavia, il consumo elevato di cibi zuccherati, bevande pigmentanti e pietanze elaborate, così come il freddo, possono rappresentare una “sfida” per ladei denti.Per godersi il periodo natalizio e le celebrazioni per il nuovo anno senza mettere a rischio il, è utile essere informati e adottare semplici accorgimenti. Straumann Group – leader globale in implantologia e nelle soluzioni ortodontiche che ripristinano ile la fiducia – il Dottor Marco Camagni, odontoiatria specializzato in ortognatodonzia, e la Dottoressa Stefania Tornani, igienista dentale, hanno delineato alcune linee guida per non arrivare impreparati.