Rugby, Serie A élite 2024-2025: il Petrarca Padova piega le Fiamme Oro e sale al secondo posto

Nei tre incontri odierni dell’ottava giornata della stagione regolare delladimaschile si registrano le vittorie del, che issa momentaneamente aldella graduatoria, e di Sitav Lyons e Colorno nelle zone calde della classifica.Vittoria senza punto di bonus per i campioni d’Italia del, cheno per 25-14 leOro e si portano alin classifica a -2 dalla capolista Rovigo, impegnata domani nel posticipo contro il Viadana, che scivola così al terzo, essendo a -3 dalla vetta.In ottica salvezza importante affermazione dei Sitav Lyons, che battono per 26-19 il Vicenza: bonus offensivo per i padroni di casa, alla prima vittoria in campionato, bonus difensivo per i veneti. Vince anche il Colorno, che fa bottino pieno e vince con bonus, superando la Lazio per 33-13, con i capitolini ora soli sul fondo della classifica.