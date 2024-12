Oasport.it - Rugby femminile, Serie A élite 2024-2025: Benetton-CUS Torino 19-22 nell’anticipo del sesto turno

Leggi su Oasport.it

della sesta giornata della stagione regolare delladisi registra la rimonta vincente del CUS, che passa a Monigo contro le Red Panthers delTreviso per 19-22 dopo che la prima frazione si era chiusa sul 19-5 per le padrone di casa.Sullo stesso campo che poche ore prima aveva visto il derby di UnitedChampionship trae Zebre Parma, le padrone di casa portano a casa soltanto il punto di bonus difensivo, cedendo di misura alle piemontesi, con il CUSche marca quattro mete ed incamera anche il bonus offensivo.Le torinesi, dunque, nonostante i quattro punti di penalità in classifica, affiancano le trevigiane, portandosi al quinto posto in classifica a quota 8, agganciando in questo modo le ragazze di coach Zani, che si consolano portandosi a +2 sull’Unione Capitolina, settima.