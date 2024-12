Ilnapolista.it - Rudi Garcia: «De Laurentiis capisce di cinema, non di calcio. Si immischiava, l’ho messo al suo posto e ho pagato»

è un fiume in piena. Durante l’intervista lunga intervista al media Carré di Raphael Domenach si esprime senza alcune censura e dice peste e corna della sua esperienza al Napoli. Le principali critiche sono per il presidente De, «dima non molto di».Leggi anche: Conte altro che integralista, non comeche fu travolto dalla sua presunzione (Gazzetta) Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Le Media CARRÉ (@lemediacarre): «Deè uno chedi, ma non molto di»Il francese non risparmia nessuno. Ma proprio nessuno. Il primo bersaglio è Mazzari, colpevole, in fondo, di averlo sostituto. Lo considera una sorta di sfigato:«Non ha classe e non mi ha mai ringraziato dei punti che gli ho lasciato, e del fatto che gli sarebbe bastato vincere una partita per qualificarsi per gli ottavi di Champions».