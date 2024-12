Lanazione.it - Muore sotto al treno, tragedia a Calafuria

Livorno, 21 dicembre 2024 – Una persona è morta investita da unall’altezza di. L’allarme è scattato intorno alle 11,15: subito il traffico ferroviario è stato interrotto tra Quercianella e Livorno per consentire l’intervento dell’autorità giudiziaria. Da accertare la dinamica, non si può escludere il gesto volontario. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito dei ritardi. Fra questo l’intercity Ventimiglia-Roma Termini, che è rimasto bloccato a lungo alla stazione di Livorno. In aggiornamento