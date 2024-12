Ilrestodelcarlino.it - Megabox affila le armi contro le fiorentine

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella prima giornata di ritorno del campionato di A1 laOndulati del Savio Vallefoglia gioca la prima di due partite casalinghe consecutive: oggi alle 20.30 arriva al PalaIl Bisonte Firenze, decimo in classifica a 12 punti, staccato dalle tigri di 5 lunghezze, attestate all’ottavo. La squadra allenata da Simone Bendandi in settimana ha fatto alcuni movimenti di mercato sulla direttrice Firenze-Scandicci: la centrale ex tigre Giulia Mancini e il secondo libero Manuela Ribechi sono andate alla Savino Del Bene, mentre a Firenze, in luogo di Mancini, è arrivata l’olandese Indy Baijens. Quanto alla, assente Simone Lee, in settimana si è aggiunta all’organico guidato da Andrea Pistola l’opposta lettone Irbe Lazda. Nella gara di andata, Il Bisonte la spuntò in casa per 3-2 dopo un interminabile testa a testa chiuso dopo due ore e 43 minuti.