Maxi sequestro di panettoni e pandori a Fondi

, 21 dicembre 2024 – Le festività natalizie, momento di maggiore consumo di prodotti tipici come, sono anche un periodo di intensificazione dei controlli da parte dei Carabinieri del NAS per garantire la sicurezza alimentare. Nei giorni scorsi, due interventi significativi sono stati effettuati a(LT) e Ferentino (FR), portando a sequestri e sospensioni di attività per gravi irregolarità.A, nell’ambito della strategia operativa mensile disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, i NAS hanno eseguito un controllo presso una forneria locale. Durante l’ispezione sono stati sequestrati amministrativamente circa 70e 5, per un valore complessivo di 2.500 euro. I dolci risultavano privi delle indicazioni obbligatorie relative alla data di scadenza, al lotto di produzione e all’effettivo produttore.