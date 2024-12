Ilfattoquotidiano.it - Ma quale limite dei mandati, Gianni Petrucci non finisce mai: presidente della Federbasket per la sesta volta. La prima fu 32 anni fa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’intramontabilece l’ha fatta: sarà ancora ildel basket italiano. Eletto per lanel ’92, in mezzo anche la guida del Coni tra il ’99 e il 2013, a 79è stato rieletto per l’ennesima, la quarta di fila, lain totale, a capoFederazione, che a questo punto guiderà fino al 2029, a quasi quarant’di distanza dallanomina. Altro chedi.Ecco i risultati di aver cancellato la Legge Lotti, che nel 2018 aveva introdotto undi treper tutte le cariche sportive. Una norma che i presidenti federali (in testa) hanno sempre avversato, e sono riusciti a farsi cancellare dal parlamento la scorsa estate, col ministro Andrea Abodi che per mitigare il favore ha stabilito un quorum maggiorato del 66% per i dirigenti oltre il terzo mandato.