Lucchese - 91 minuto | la disperazione Testini | Incredibile abbiamo fatto tutto noi

Unaa due facce: bella ed aggressiva nel primo tempo; inguardabile nella ripresa. E, alla fine, non è andata oltre il pari contro il Pineto, con l’"ex" Bruzzaniti che si è permesso il lusso di segnare due gol e mezzo (il secondo è stato un grazioso "cadeau" di Palmisani) e di portare a casa il pallone. Ma quello che è successo nel finale ha avuto ancora di più dell’. Su un lancio dalle retrovie, Sasanelli, subentrato al giovane Selvini, si è presentatosolo in area di rigore avversaria, ma è stato. ipnotizzato dall’esperto portiere Tonti che, da terra, gli ha deviato il pallone calciato, per altro malissimo, dall’attaccante rossonero. Poteva essere il gol del 4 a 3 che avrebbe permesso alladi conquistare la seconda vittoria casalinga. Invece è finita con un pari che ha evidenziato i limiti macroscopici del reparto difensivo.