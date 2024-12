Locazioni brevi | impatto di 79 miliardi sull' economia italiana dati Confedilizia-Nomisma

Quotidiano.net - Locazioni brevi: impatto di 7,9 miliardi sull'economia italiana, dati Confedilizia-Nomisma

Leggi su Quotidiano.net

Legenerano uneconomicodi 7,9di euro. E' quanto sottolineariportando idi uno studio di: il fatturato annuo diretto dei proprietari e dei servizi che gravitano intorno agli appartamenti locati ammonta a 3,8, ma a questi vanno sommati un miliardo diindiretto, composto, per esempio, dai fornitori dei prodotti per la pulizia degli alloggi, e 3,1di indotto generati dall'aumento della domanda prodotto dai redditi incamerati dai proprietari oppure dalla spesa sul territorio dei turisti aggiuntivi attirati dalle. I benefici per l'"vengono raggiunti in realtà attraverso un utilizzo molto limitato del patrimonio immobiliare del Paese", sottolinea l'associazione evidenziando che secondoad essere interessato daè solo l'1,3% di tutti gli appartamenti esistenti.