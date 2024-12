Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Le Grand Bornand in DIRETTA: occasione per Auchentaller. Wierer chiamata alla rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenutidell’da Annecy-Le, secondo “pursuit” della stagione 2024-2025 di Coppa del Mondo diche promette scintille ed equilibrio fino all’ultima cartuccia dell’ultima serie di tiro.Dopo una trepidante sprint, in cui le big non hanno lesinato errori, il pursuit ha ben poche certezze! Justine Braisaz ha sfoderato una prestazione sugli sci notevole, che le è valsa la prima vittoria di stagione. L’unica capace di rimanere nell’orbita della transalpina è stata Franziska Preuss (+0:01).A poter mischiare le carte, ecco che in 3^ posizione inizierà la gara Annamarja Lampic (+0:14). La slovena, medagliata mondiale nello sci di fondo, potrà provare a prendere vantaggio nelle serie a terra ma soprattutto infliggendo un passo che nella sprint è stato insostenibile per tutte.