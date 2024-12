Oasport.it - LIVE Benetton Treviso-Zebre 5-3, United Rugby Championship in DIRETTA: finisce il primo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.50 La prima frazione di gioco ci consegna il vantaggio esiguo che ilpossiede sulle. La differenza l’ha fatta la meta trasformata al 29? da Leonardo Marin, entrato in campo pochi minuti prima e subito rivelatosi decisivo. Il calcio di punizione messo a segno da Da Re ha permesso ai bianconeri di racimolare tre punticini e mettersi a due lunghezze dagli avversari nel computo dei primi 40? di gioco. A tra poco per il secondo.40’+1IL. Fischetti mette le mani sul pallone, ruba l’ovale e guadagna la punizione che mette fine al parziale.5-3!40? Scaduti i quaranta minuti regolamentari,a caccia della meta per chiudere al meglio il.39?che prova a reagire prontamente e cercherà di chiudere ilin attacco.