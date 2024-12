Quotidiano.net - L’analisi di Bruno Vespa. È solo un processo politico. Ora serve una vera riforma

Ebbene, c’è un giudice a Palermo. La sentenza del tribunale che ieri sera ha assolto Matteo Salvini dall’accusa di sequestro di persona per il caso Open Arms perché il fatto non sussiste, ricalca, come vedremo tra poco, analoga motivazione del gip di Catania che non lo mandò a giudizio per aver trattenuto i migranti su Nave Gregoretti. È una sentenza coraggiosa che smonta tutto il modo di procedere di alcune ong. Ha dato ragione alla difesa che ha documentato l’ostinazione della nave nel voler raggiungere Lampedusa rifiutando altri porti messi a disposizione e anche la possibilità di essere sbarcati per i profughi che documentassero disagio nello stare a bordo (disagio, non malattia). Naturalmente la storia proseguirà in appello e in Cassazione, ma questa vittoria non èdi Salvini, ma di una intera politica governativa – ora condivisa anche in Europa – di arginare l’ondata migratoria.