Ilrestodelcarlino.it - "Impara a viaggiare", studenti protagonisti

Prosegue con grande successo l’iniziativa ‘re a’ promossa da Go World, Ancona International Airport e Enac, che consente aglimarchigiani di svolgere un’ora di lezione all’aeroporto. L’elevato interesse ha portato alla completa prenotazione di tutte le date disponibili fino alla fine di aprile 2025, con adesioni provenienti da molti istituti scolastici di tutta la regione. L’obiettivo, ricorda Go World, "è quello di avvicinare i ragazzi e glimarchigiani di età inferiore ai 18 anni al mondo della cultura del viaggio e delle sua importanza per la crescita, far conoscere le procedure di imbarco ed i diritti e doveri come passeggeri". La lezione, con i referenti di Aia e Go World, si svolge in maniera gratuita. Durante l’incontro viene simulato l’iter per la partenza in aereo, quindi check-in, emissione della carta di imbarco, invio bagagli, controlli di sicurezza e raggiungimento del gate previsto.