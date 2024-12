Game-experience.it - Fortnite, il trailer del Mezz’inverno 2024 celebra il Natale con Mariah Carey e tanti regali

ilcon una collaborazione decisamente importante:, regina indiscussa delle feste natalizie, è difatti la star al centro del nuovocinematografico.Con questa nuova collaborazione Epic Games si è posta l’obiettivo di regalare ai giocatori un’esperienza immersiva, arricchita daquotidiani, missioni speciali e la magia del suo brano iconico All I Want for Christmas Is You.Nelufficiale del, i personaggi disi trovano a vivere un’atmosfera festiva in continua trasformazione. L’arrivo disulle note del suo celebre tormentone dona un tocco unico, con la cantante che trasforma abiti e ambientazioni in puro stile natalizio. La mappa del gioco viene aggiornata con uno spesso manto di neve, regalando ai giocatori una perfetta atmosfera invernale.