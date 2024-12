Ilrestodelcarlino.it - Finta associazione di volontariato scoperta: recuperati 300mila euro

Imola (Bologna), 21 dicembre 2024 – Unadiper il trasporto in ambulanza, capace di sottrarre al fisco oltre, è stata smascherata dalla Guardia di finanza. Si tratterebbe di una piccola realtà operativa nel circondario imolese, della quale gli investigatori non hanno reso noto il nome. Secondo quanto ricostruito dalle Fiamme gialle talesarebbe stata infatti un mero schermo utilizzato dai soci e, in particolare, dal presidente, per intascare denaro derivante da tale attività beneficiando, al contempo, dei vantaggi fiscali riservati agli enti senza scopo di lucro come l’esenzione dal pagamento dell’Ires e dell’Iva. Le Fiamme gialle, attraverso l’analisi della documentazione contabile e dei bilanci presentati dall’, ne hanno disconosciuto la natura di ente non commerciale a causa di una serie di anomalie come, tra l’altro, numerosi prelevamenti operati dal presidente e utilizzati per spese personali non giustificate, dal pagamento delle spese per i viaggi a quello dell’abbonamento Netflix, ben lontane dal perseguimento di finalità solidaristiche.