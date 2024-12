Ilrestodelcarlino.it - Due bimbi scappano dalla materna e tornano a casa di una mamma: nessuno se ne era accorto

Bologna, 21 dicembre 2024 – Due, fra i 3 e i 4 anni,comunale Lanzarini di via Marziale 10 a Croce Coperta. Tranquilli, i fuggitivi arrivano adi uno dei due. Aperta la porta, la, sorpresa (ed è un eufemismo), li riporta alladovesi sarebbedella fuga. Corrono già voci di un’eventuale denuncia di una delle due famiglie. L’evasione è avvenuta mercoledì scorso verso la metà della mattinata quando, oltretutto, l’organico dellacomunale era a pieno regime: maestre, tre educatori della cooperativa e dade. Piccola nota urbanistica per capire bene la dinamica della fuga. LaLanzarini, con quattro sezioni (una ventina circa di bambini ciascuna), è in un edifico su due piani circondato da un grande giardino con panche, tavoli, giochi, scivolo, casetta e zona recintata per l’orto.