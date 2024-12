Impresaitaliana.net - Brucellosi Bufalina, assessore Caputo: “Solo 25 casi su 750, indennizzati gli allevatori per 7 milioni di euro”

L’all’agricoltura della Regione Campania, Nicola, tranquillizza sulla: “Focolai e abbattimenti di animali infetti in netto calo”«25 focolai su circa 750 allevamenti bufalini della provincia di Caserta e area cluster ridotta a 4 Comuni. A distanza di poco più di due anni dalle misure adottate dalla Regione Campania per superare il problema, in provincia di Caserta si registrano concreti risultati molto positivi per il futuro della filiera, settore particolarmente importante per la Terra di Lavoro e la provincia di Salerno».Nicolaall’agricoltura della Regione Campania, è intervenuto nel corso della conferenza stampa per illustrare i risultati delle attività per l’Eradicazione dalle malattie infettive della specie bovina ein alcune aree della provincia di Caserta.