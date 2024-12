Sport.quotidiano.net - Basket Serie A: le partite della 12esima giornata e dove vederle

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 21 dicembre 2024 – C’è anche la dodicesimadel campionato diA ditra le sorprese sotto l’albero di Natale degli appassionati di pallacanestro italiana: il penultimo turno del 2024 si aprirà infatti oggi, sabato 21 dicembre, con la sfida delle ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su Eurosport 1 e DAZN) tra la Pallacanestro Trieste e la Vanoli Cremona, due squadre che stanno attraversando un momentostagione per certi versi: i giuliani – che saranno ancora privi di Markel Brown, out per un problema al ginocchio – sono partiti forte per poi calare, rimediare quattro ko di fila e tornare al successo domenica scorsa contro la Virtus Segafredo. Quattro sono anche le sconfitte nelle ultime cinque uscite dalla formazione cremonese che cerca punti per risalire la china e allontanarsi dalla parte più bassaclassifica.