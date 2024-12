.com - Basket, Petrucci confermato presidente Fip: “Tante cattiverie, farò tesoro degli errori”

(Adnkronos) – Gianniè statodella Federazione Italiana Pallacanestro per il quadriennio olimpico 2025-2028. Eletto al primo scrutinio in occasione della 50ª Assemblea Generale Ordinaria svoltasi oggi a Roma presso lo Stadio Olimpico,ha conseguito il 70,83% delle preferenze precedendo il candidato Guido Valori (23,96%). Le schede bianche sono state 5. Ad esito dei lavori assembleari, ilhaMaurizio Bertea Segretario Generale FIP.ha commentato così il suo quarto mandato dadella Fip: “Questo successo ha un sapore particolare, perché questa campagna elettorale è partita conche sinceramente non mi sono spiegato. Io sono stato sempre al mio posto, credo che la mia elezione dipenda dalla qualità, dalla correttezza e dalla competenza dimostrata da tutta la mia squadra, che è stata eletta interamente.