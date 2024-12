Ballando con le stelle tra infortuni e abbandoni | l’edizione delle polemiche e dei colpi di scena

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Non solo balli e non solo. Gli ingredienti che hanno reso2024 di ‘con le’ così succulenta e mediaticamente ‘intrigante’, sono state lenate durante le dirette del dance show di Rai1. Dagli scontri tra Lucarelli-Bruganelli all’uscita didi Mariotto, per non dimenticare l’abbandono di Angelo Madonia. In vista della finale (in onda sabato 21 dicembre), quali sono i momenti che hanno reso la gara così ricca di suspence edi? Si comincia dal personaggio più ‘controverso’ di questa edizione: Sonia Bruganelli, in coppia con Carlo Aloia. Fino alla sua eliminazione dal dance show, avvenuta sabato 23 novembre, una cosa era certa: scintille in studio tra Sonia Bruganelli e la giurata Selvaggia Lucarelli. Che non scorresse simpatia tra le due lo si sapeva già da quando Sonia aveva tentato di prendere il posto di Selvaggia in giuria, che ricopre questo ruolo da nove anni.