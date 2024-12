Tpi.it - Ballando con le stelle 2024 streaming e diretta tv: dove vedere la finale

con letv:ladi oggiStasera, sabato 21 dicembre, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda la 12esima puntata (la) dicon le, il programma condotto da Milly Carlucci composto da dodici puntate. Si tratta della 19esima edizione del dancing show campione d’ascolti, che vede 13 vip cimentarsi a suon di balli accompagnati da altrettanti ballerini professionisti.con leintv e in? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.In tvLo show, come detto, va in onda stasera, sabato 21 dicembre, alle 20,35 su Rai 1, subito dopo il Tg1.con leliveNon solo tv. È possibile seguire il programma anche inlive tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social network) RaiPlay, che permette di seguire tutti i programmi della Rai indal proprio pc, tablet o smartphone.