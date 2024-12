Movieplayer.it - Assassinio sull'Orient Express: ecco perché Kenneth Branagh ha cambiato il finale

Leggi su Movieplayer.it

Il remake, con un ricco cast di star, sarà in onda stasera alle ore 21.25 su Rete 4.di Agatha Christie è uno dei titoli imprescindibili del genere whodunit (giallo deduttivo) e ha appassionato milioni di lettori dal 1934, anno della sua pubblicazione, in poi. Nel 2017,ha diretto una nuova trasposizione cinematografica del romanzo di Christie, cambiando in maniera sostanziale il, che differisce da quello del libro in modo specifico.andrà in onda questa sera, sabato 21 dicembre, alle ore 21.25 su Rete 4. IlNel libro di Agatha Christie, dopo che Poirot risolve il macabro mistero, lascia il treno senza troppa enfasi. Unche .