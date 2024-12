Tvpertutti.it - Amadeus stasera chiude Chissà Chi È: cosa farà da gennaio 2025

Leggi su Tvpertutti.it

è pronto a voltare pagina, lasciando l'access prime time del NOVE per dedicarsi esclusivamente alla prima serata. La decisione arriva direttamente da Warner Bros. Discovery, con Laura Carafoli, SVP Content Networks & Streaming Local Productions Italy & Iberia, che ha sottolineato l'importanza di valorizzare la figura del conduttore in un contesto serale più ampio: "Il nostro pubblico si aspetta di vederein prime time".La sua avventura conChi È giunge così al termine., infatti, andrà in onda l'ultima puntata, prima di cedere lo slot a Cash or Trash, il programma dedicato al mondo delle aste e degli oggetti curiosi, che torna a occupare lo spazio dell'access prime time. Questo cambiamento segna un nuovo capitolo per, che si prepara a consolidare la sua presenza nella prima serata del NOVE con una programmazione pensata su misura per lui.