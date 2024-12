Davidemaggio.it - Alessandro Cattelan mette il piccante su RaiPlay

L’offerta disi fa. E’ in arrivo infatti un nuovo programma di interviste dal titolo Hot Ones Italia. Il format, nato negli Stati Uniti nel 2015 su YouTube, prevede un faccia a faccia tra il conduttore e il suo ospite. Nulla di nuovo se non fosse che gli intervistati saranno invitati a mangiare alette di pollo (con alternative vegetariane o vegane) condite con salse progressivamente sempre più piccanti.A condurre questo progetto, in partenza lunedì 23 dicembre sulla piattaforma digitale della Rai, ci saràche non è nuovo a questo particolare tipo di interviste. Già nel febbraio 2023, durante la seconda edizione di Stasera c’èsu Rai 2 (il cui ritorno è previsto dal 18 febbraio 2025 nei palinsesti invernali), il presentatore aveva sperimentato un’intervista ‘hot’ con Fedez.