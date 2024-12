Ilfoglio.it - Un vero uomo non ordina "bollicine" (tanto più con una donna che beve rosso)

, fai l’. Volevo dirglielo al trentenne che si è seduto al tavolo vicino al mio, ma come si fa, allora glielo scrivo qui. Volevo dirgli che ha sbagliato tutto. Si è seduto con le spalle al muro lasciando che lasi sedesse spalle alla sala. Non va bene, lanon dev’essere esposta al passaggio, dev’essere privilegiata e protetta, è l’abc. Poi il trentenne ha detto al cameriere di voler bere “”. Ha detto proprio così: “”. Come unpossa pronunciare una simile parola, un diminutivo così ridicolo e lezioso, proprio non riesco a capirlo. Il trentenne l’ha fatto. E per giunta lo ha fatto dopo che lei avevato vino. Hai la fortuna di uscire con unatalmente sana da bere vinoe tu scegli il calice sottile, la bevuta effeminata? Ma non ti vergogni? Colmo dei colmi, ha chiesto al cameriere il prezzo.