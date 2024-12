Ilrestodelcarlino.it - Terribile incidente a Reggio Emilia: morto un ragazzo di 31 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 20 dicembre 2024 -poco prima delle 21 in via Tirabassi nella frazione di San Bartolomeo, dove si sono scontrati una Mini Cooper contro Ducato. Undi 31, che guidava l’auto, ha perso la vita. In gravissime condizioni il conducente dell'altro mezzo. Che invece dine ha 81 e si trova in Rianimazione all'Ospedale Maggiore di Parma. Sul posto oltre ai mezzi del 118 e all'elisoccorso di Bologna, anche vigili del fuoco e polizia locale per i rilievi.