Anteprima24.it - Tananai, gran finale live il 13 settembre alla Reggia di Caserta

Tempo di lettura: 2 minutiannuncia e aggiunge un’ultima speciale data in chiusura del Calmocobra– Estate 2025. L’artista, infatti, si esibirà il 13di, in Piazza Carlo Di Borbone. Ilsegnerà ildella stagione musicale diindoor-outdoor 2024-2025, apertasi lo scorso novembre con il tour nei palasport italiani, che ha collezionato numerosi sold out, e che continuerà la prossima estate con la tournée nei festival estivi di tutta Italia.riporterà nuovamente sui palchi tutta la sua musica a partire dal 19 giugno a Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle, continuando poi a Collegno (10 luglio), Ferrara (11 luglio), Servigliano (18 luglio), Francavilla (19 luglio); l’artista farà tappa anche nei festival di Genova (25 luglio), Lecce (5 agosto), Barletta (6 agosto), Palermo (8 agosto), Catania (9 agosto) e Cinquale (13 agosto).